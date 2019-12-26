Новий рік без снігу: синоптик прогнозує потепління з 31 грудня

Найближчими днями в Україні похолодає, до кінця тижня утримається волога погода з дощем та мокрим снігом, а 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.

Про це написала у четвер, 26 грудня, у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Україна завтра опиниться серед різних фаз опадів. Прогноз при подібній синоптичній ситуації давати непросто... 27 грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там - чи не найхолодніше, протягом дня 0+3 градуси. На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2+5 градусів, на півдні та сході +4+8 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий!" - зазначила синоптик.

За її словами, у Києві 27 грудня очікується дощ, максимальна температура повітря близько +2 градусів.

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"Зрозуміло, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг. Словом, передноворічна п'ятниця із підвищеними заторами на дорогах при слизоті від дощу чи снігу - ще те випробовування для водійських нервів. Підготуйте гарну музику в машину або аудіокнижку, щоб гармонізувати простір автосалону", - порадила синоптик.

Вона також уточнила, що до кінця тижня волога погода в Україні утримається - періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих "мінусів", а 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.