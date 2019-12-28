Виставка 91-річної народної художниці Олени Рибальченко відкрилась у Херсоні

Виставка 91-річної народної художниці Олени Рибальченко відкрилась у Херсоні

Укрінформ
У Херсонській бібліотеці ім. Лесі Українки відкрилася виставка з нагоди 91-річчя представниці «наївного мистецтва» художниці Олени Рибальченко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Малювати почала, коли вийшла на пенсію, а до того не було можливості – працювала. Вийшла на пенсію, сидіти ж не будеш так просто, згадала своє дитинство, я малювала гарно, але все перебила війна. Малюю чим завгодно, більше олією. Можу зробити картину з рибних кісток, з крупи, флористику робила. Я тримаюся на малюванні, на віршах – випустила у цьому році книжечку. Поки зможу – буду малювати. Сісти й сидіти – це неможливо, себе втратиш зовсім як людину», - розповідає журналістам Рибальченко.

Вона називає себе художником-злидарем, бо малює на дошках, які знаходить надворі, їй також приносять старі стенди, а одна з картин намальована на дитячому манежику.

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Народилася художниця, яку експерти називають «херсонською Піросмані», у Павлограді, працювала у Харкові кранівницею, а вже пенсіонеркою, у 1984 році, перебралася у Херсон.

Творчий доробок художниці – понад 500 картин. Її роботи зберігаються у музеях в Києві, Павлограді, Херсоні.

На церемонії відкриття виставки Олена Рибальченко не лише отримувала подарунки, а й сама подарувала бібліотеці одну зі своїх картин, на якій зображена Матір Божа та Ісус – підліток.

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Як зазначила голова центру культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва, за кожною картиною народної художниці стоїть своя історія.

"Важлива ця особлива відвертість... Вона хоче розповісти про красу світу - з трагедіями, з міфами, з легендами - і вона не може це тримати у собі", - зауважила Афанасьєва.

Фото: unalib.ks.ua

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