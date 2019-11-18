Ройтбурд: Творчість Поліни Райко – перлина, яку треба берегти

Херсонщина мусить зберегти будинок народної художниці Поліни Райко, переконаний директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Про це Ройтбурд сказав у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу на брифінгу після відкритої розмови на тему «Чому художник не ризикує мовчати в бурхливому світі?», яка відбулась у Херсоні.

«Я розцінюю Поліну Райко як один із найцікавіших феноменів народного мистецтва у всесвітньому пантеоні наївних митців ХХ-ХХІ ст. Це рівень бабусі Мозес, Піросмані, Приймаченко. Це справді перлина, якою треба опікуватися і яку треба берегти», - підкреслив Ройтбурд.

Під час відкритої розмови він зазначив, що, перебуваючи на Херсонщині у ці дні, відвідав будинок Поліни Райко - і перебуває в захваті від того, що побачив. На його думку, навколо цього будинку можна вибудувати не просто художній центр, а цілий світ - з художніми проєктами, екопродукцією, локальною кухнею.

Для цього, зауважив Ройтбурд, важливо розробити відповідний проєкт і посприяти, аби будинок був у державній власності.

Поліна Райко з Олешків Херсонської області почала малювати, коли їй виповнилося сімдесят років. Вона розмалювала у своєму будинку стелі, стіни та двері. У 2004 році художниця померла, а будинок придбали шанувальники її творчості - родина з Канади. Нині обласна влада залучає фахівців з метою розробки проєкту, який має зберегти будинок Поліни Райко.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні триває ініційований Одеським художнім музеєм мистецький проєкт (реалізується також в Одесі, й Бердянську). Осінній лекційний курс «Мистецтво в авангарді суспільних змін» від відомих в Україні експертів та ідеатон організував Одеський художній музей в партнерстві з Херсонським художнім музеєм за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Доступ до лекцій - безкоштовний.