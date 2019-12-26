Ляльки Барбі, "лизуни" й повітряні кульки: назвали токсичні дитячі іграшки

Українські лабораторії на сьогодні не завжди можуть провести належним чином експертизу дитячих іграшок, тому експерти часто орієнтується на європейську систему сповіщення споживачів про небезпечні товари - RAPEX.

Перелік іграшок, які потрапили до RAPEX і вважаються небезпечним в ЄС, у четвер на пресконференції в Укрінформі озвучила голова правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова.

"Наші лабораторії українські, на жаль, не завжди мають можливість провести дослідження належним чином на певний перелік показників, які робить Європейський Союз. У нас є з цим проблеми, дослідження коштує дуже дорого. І плюс до всього, технічні можливості лабораторій не дозволяють провести ці дослідження в повному обсязі, в якому робить їх Європейський Союз. Тому ми часто звертаємося до даних RAPEX. Крім того, часто в систему RAPEX потрапляють товари, на які в Україні навіть не поширюється дія техрегламенту про безпеку іграшок. Це дитяча косметика, велосипеди, самокати, гіроборди, ігрові приставки, товари для дітей (дитячі меблі, стільчики для годування тощо), а також дитячий посуд", - зазначила Куликова.

Експерт також навела приклади небезпечних іграшок, які потрапили в європейську систему оповіщення про небезпеку товарів.

За її словами, найпопулярніша група товарів - це ляльки, зокрема типу "Барбі", які містять надмірну кількість шкідливих речовин - фталатів. "Ці фталати можуть завдати шкоди здоров'ю дитини і негативно впливають на її репродуктивну систему і печінку", - зазначила Куликова.

За її словами, ляльки - це також один із найбільш підроблюваних на ринку товарів.

Згідно з європейською системою RAPEX, небезпеку також можуть становити іграшки з блоками живлення. Якщо у відсіку для батарейок відсутній гвинт, що кріпить кришку, то його можна відкрити без використання інструментів, що робить батарейку доступною. У свою чергу, батарейки містять загрозу хімічного впливу на дитину, а металеві кріплення містять надмірну кількість нікелю.

Небезпечними можуть також бути м'які іграшки. При купівлі таких товарів необхідно звертати увагу на міцність швів, щоб у дитини не було доступу до наповнювача, а також на надійність кріплення пластикових деталей (очей, носів, волосся). Крім того, пластикові елементи м'яких іграшок також можуть містити надмірну кількість фталатів.

Крім того, небезпечними можуть бути повітряні кульки, іграшки для плавання і купання, фарба. Каучук із цих виробів може містити надмірну кількість нітрозамінів, що викликають онкологічні захворювання при ковтанні або при потраплянні на шкіру дитини. Водночас, за словами Куликової, якщо повітряні кульки реалізують спеціаліьні фірми з організації свят, за якість такого товару можна не боятися.

Ще однією категорією небезпечних іграшок можуть стати "іграшки-антистрес". Рідина всередині таких продуктів може містити надмірну кількість аеробних мезофільних бактерій, стійких до антибіотиків. Це може спричинити розвиток бактеріального сепсису або пневмонії у дітей з ослабленим імунітетом.

Слайм, лизун, пластичні глини, основним компонентом яких є тетраборат натрію, - ще одна категорія потенційно небезпечних іграшок. Проковтування або вдихання бору може призвести до хімічного опіку слизових і внутрішніх органів дитини. А тривалий контакт з речовинами, що містяться в таких іграшках, може негативно вплинути на репродуктивну систему дитини.

Крейда й олівці можуть містити надмірну концентрацію свинцю, який може призвести до важкої і незворотної нейротоксичності, особливо у дітей. Крім того, ароматизовані олівці можуть містити евгенал (фенол), використання якого в олівцях заборонене.

Можуть бути небезпечними й іграшки для немовлят: дрібні деталі можуть легко від'єднуватися від іграшки, що, у свою чергу, може призвести до механічної асфіксії у малюка.

А щодо розвивальних музичних іграшок - рівень звуку в них може призвести до пошкодження слуху малюка.

Як повідомляв Укрінформ, більшість перевірених столичною Держпродспоживслужбою іграшок в 2019 році не відповідали техрегламенту.

Незабаром в Україні може бути запущено систему сповіщення споживачів про небезпечні товари нехарчового призначення, на зразок європейської системи RAPEX.