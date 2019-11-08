З ринків Буковини вилучили токсичні іграшки - вміст свинцю вище норми у 100 разів

На ринках Чернівецької області виявили дитячі іграшки, в яких вміст свинцю перевищив допустиму норму у 100 разів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

"Щодо встановлення безпечності іграшок зразки продукції відібрані та надіслані до лабораторії ДП «Укрметртестстандарт» для проведення експертизи. За результатами випробувань згідно з отриманими протоколами було встановлено, що зразки продукції не відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні ... – за вмістом свинцю перевищені допустимі показники (більше 100000 мг/кг, а згідно з вимогами нормативних документів, вміст свинцю не повинен перевищувати 1000 мг/кг)", - йдеться у повідомленні.

Фахівці встановили, що ці іграшки становлять високий рівень загрози.

Більшість "шкідливих" іграшок вироблені в Китаї, проте одна була українського виробництва.

"За результатами проведених перевірок суб’єктам господарювання заборонили надавати продукцію на споживчому ринку ", - зазначили у Держпродспоживслужбі.