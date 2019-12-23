Посол Мексики в Аргентині звільнився після звинувачень у крадіжці книги про Казанову

Посол Мексики в Аргентині Оскар Рікардо Валеро подав у відставку через звинувачення в крадіжці книги з магазину в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє NDTV.

Як зазначається, МЗС Мексики прийняло відставку дипломата у неділю.

"Рікардо Валеро - чудова людина. Він проходить неврологічне лікування, і я бажаю йому швидкого одужання", - написав міністр закордонних справ Марсело Ебрард у Twitter.

Раніше 76-річного посла Мексики в Аргентині відкликали на батьківщину після повідомлення про те, що він намагався викрасти біографію Казанови за 10 доларів з книгарні “Атенео” в Буенос-Айресі.

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Тоді Ебрард попросив комітет з етики проаналізувати звинувачення проти 76-річного мексиканського дипломата, і якщо відеозапис про нібито крадіжку виявиться правдивим, Валеро негайно звільнять.

Інцидент стався наприкінці жовтня.

Фото: Cuartoscuro