Мексика відкликає посла з Аргентини через крадіжку книги про Казанову

Посла Мексики в Аргентині Оскара Рікардо Валеро відкликали на батьківщину через звинувачення в крадіжці книги з магазину в Буенос-Айресі.

Про це зазначив у Twitter глава МЗС Мексики Марсело Ебрард, повідомляє Bloomberg.

“Посла Мексики в Аргентині відкликали на батьківщину після повідомлення про те, що він намагався викрасти біографію Казанови за 10 доларів з однієї з найвідоміших книгарень світу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Ебрарда, він попросив комітет з етики проаналізувати звинувачення проти 76-річного мексиканського дипломата, і, якщо відеозапис про нібито крадіжку, виявиться правдивим, Валеро негайно звільнять.

“Нечесна поведінка абсолютно неприпустима”, - наголосив глава МЗС Мексики.

Як зазначається, інцидент стався у книжковому магазині “Атенео” наприкінці жовтня.

Фото: univision.com