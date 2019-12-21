“Атлантида” Васяновича завоювала Гран-прі кінофестивалю у Франції

Драма Валентина Васяновича “Атлантида”, створена за підтримки Держкіно, отримала головну нагороду 11-го фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival, що пройшов із 14 по 21 грудня на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“У програмі фестивалю було представлено більше 120 фільмів, переважно французьких прем’єр, 10 з яких змагались за Гран-прі фестивалю”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, “Атлантида” є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм – про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і в людському вимірі.

Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму є також Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Кінопроєкт драми “Атлантида” є одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила “Студія Гармата фільм”.

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю “Горизонти”, де стрічка здобула перемогу - Orizzonti Award for Best Film. “Атлантида” отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю “Лістапад”.