“Атлантида” Васяновича виграла Гран-прі кінофестивалю “Лістапад”

Антиутопія “Атлантида” Валентина Васяновича отримала Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю “Лістапад”, який проходив з 1 по 8 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Стрічка вже має дві нагороди фестивалів класу “А” - 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю та 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо. Її створено компанією “Cтудія Гармата фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Валентин Васянович є автором сценарію, режисером, оператором та співпродюсером фільму. Продюсерами картини є також Ія Мислицька та Володимир Яценко”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, “Атлантида” – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією, а також руйнацію міфу про індустріальний Донбас – як на рівні промислового ландшафту, так і в людському вимірі. Стрічка вийде в український прокат 2020-го року.