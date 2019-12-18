Створять 3D-моделі затонулих у Дніпрі човнів XVIII століття

Гідроархеологи протягом тижня досліджували на дні Дніпра Дубель-шлюпки, що затонули в 1739 році, і вже за кілька днів представлять їх 3D-моделі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник відділу охорони пам'яток заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія.

"Ми дослідили дві дубель-шлюпки, що затонули в 1739 році, в кінці російсько-турецької війни. Вони були знайдені давно. Наприклад, одне судно знайшли років 40 тому, друге - близько 20. Вони знаходяться на невеликих глибинах, близько 8 - 10 метрів", - сказав Кобалія.

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Підводні роботи проводили учасники одеського клубу "Наварекс", представники київського університету Тараса Шевченка і місцеві активісти. Дослідники опублікували невеликий ролик про це.

Тепер гідроархеологи мають виробити 3D-модель затонулих суден.

"Думаю, до початку наступного тижня тривимірна модель буде готова. Потім планую зосередитися на виготовленні паспортів і внесенні кораблів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", - зазначив Кобалія.

А оскільки в Запоріжжі немає місця, де судна можна було б зберігати, їх поки краще залишити під водою, додав керівник відділу охорони пам'яток заповідника "Хортиця"

Фото з сайту reporter-ua.com