Створять 3D-моделі затонулих у Дніпрі човнів XVIII століття
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник відділу охорони пам'яток заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія.
"Ми дослідили дві дубель-шлюпки, що затонули в 1739 році, в кінці російсько-турецької війни. Вони були знайдені давно. Наприклад, одне судно знайшли років 40 тому, друге - близько 20. Вони знаходяться на невеликих глибинах, близько 8 - 10 метрів", - сказав Кобалія.
Підводні роботи проводили учасники одеського клубу "Наварекс", представники київського університету Тараса Шевченка і місцеві активісти. Дослідники опублікували невеликий ролик про це.
Тепер гідроархеологи мають виробити 3D-модель затонулих суден.
"Думаю, до початку наступного тижня тривимірна модель буде готова. Потім планую зосередитися на виготовленні паспортів і внесенні кораблів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", - зазначив Кобалія.
А оскільки в Запоріжжі немає місця, де судна можна було б зберігати, їх поки краще залишити під водою, додав керівник відділу охорони пам'яток заповідника "Хортиця"
Фото з сайту reporter-ua.com