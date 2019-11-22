У Норвегії знайшли тисячолітній корабель вікінгів

На заході Норвегії виявили корабель віком більше, ніж 1000 років, побудований вікінгами.

Про це повідомляє The Local.

"Судно, яке може датуватися добою вікінгів і було побудоване більше, ніж 1000 років тому, нещодавно виявили в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Відкриття було зроблене за допомогою георадара", - йдеться в повідомленні.

На додаток до корабляАрхеологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини (NIKU) виявили залишки корабля на острові Едей.

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Міністр клімату Норвегії Ола Елвестуен сказав, що відкриття має "як національне, так і міжнародне значення".

Слід зауважити, що локація, де був виявлений корабель, розташована на судноплавному шляху в Тронхейм, недалеко від того місця, де король Харальд Ферхейр, як стверджується, брав участь у двох морських битвах, завоювавши королівську владу в Норвегії в кінці 800-х років.

Кнут Пааше, керівник відділу цифрової археології в NIKU і експерт з кораблів вікінгів, сказав, що "поки занадто рано говорити щось певне про вік корабля, але йому більше 1000 років".