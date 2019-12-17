Організатори визначилися, яким буде Віденський бал-2020 у Києві

Щорічний Благодійний Віденський бал у Києві відбудеться 4 квітня 2020 року і буде присвячений виразному минулому, сьогоденню та майбутньому України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори балу.

"Лейтмотивом Віденського балу-2020 стане Україна – її минуле, сьогодення та майбутнє, тому на події будуть присутні історичні постаті, нинішні лідери суспільної думки, талановита молодь, яка є уособленням майбутнього країни, її сучасного європейського вибору. Тобто ми покажемо три часові ракурси національної ідентичності, підкреслимо, що сучасне українське мистецтво, культура та стиль життя формуються саме зараз і ми усі причетні до цього", - зазначила ексклюзивний організатор віденських балів в Україні Марина Ігнатуша.

Вона уточнила, що організатори планують обрати саме тих знакових особистостей, які об’єднують Україну, і з якими наша держава асоціюється у світі.

Під час балу візуалізують постаті великих українців, щоб ще раз нагадати про Україну як успішну європейську державу і провести певні паралелі.

"Ми побачимо на балу великих українців, Тараса Шевченка, Ярослава Мудрого, Василя Вишиваного, Лесю Українку та Григорія Сковороду, побачимо тих, хто творить історію сьогодні, побачимо відомих особистостей з усього світу, запросимо організаторів віденських балів з Відня, Осло, Парижа та багатьох інших європейських міст, тобто створимо лейттему спільного минулого та сьогодення об’єднаної Європи, об’єднаної на лише кордонами, але й самою історією, культурним надбанням", - пояснила Ігнатуша.

За її словами, таким чином організатори прагнуть просувати ідеї культурної дипломатії.

Традиційно щорічний Віденський бал у Києві буде присвячено благодійній меті – відновленню історичних святинь.

Подія відбудеться за підтримки Віденського бального комітету, мерій Відня та Києва.

Художню програму заходу створить симфонічний оркестр "Київ-Класик" під керівництвом Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру, посла української культури Германа Макаренка.

Бал відкриють 30 пар дебютантів під звуки полонезу Цирера. Підготовкою дебютантів опікуватиметься студія танцю GolDance і зіркові хореографи Андрій Дикий та Олена Балджи.