У США видавець готовий передати газету новому власнику задарма

Видавець газети Skagway News, яка виходить на Алясці, найпівнічнішому штаті США, готовий безплатно передати її будь-кому, хто зможе забезпечити випуск.

Про це повідомляє The Guardian.

"Видавець газети з Аляски Ларрі Персілі готовий передати своє видавництво новому власникові за ціною 0 доларів", - ідеться у повідомленні.

Ідеальний кандидат для Персілі - той, хто знає всі тонкощі роботи в газеті маленького містечка (населення міста Скагвей не перевищує 1000 осіб) та мешкає - або колись мешкав - на Алясці.

Видавець усвідомлює, що не може продати газету за реальною ціною, хоча свого часу викупив її у попереднього власника. Зараз для Персілі головне - виживання видання.

За його словами, новому власнику треба бути готовим до того, що взимку у Скагвеї закривають усі заклади та підприємства - працювати лишається тільки один продуктовий магазин.

Фото: skagwayalaskatours.com