У США видавець готовий передати газету новому власнику задарма
Про це повідомляє The Guardian.
"Видавець газети з Аляски Ларрі Персілі готовий передати своє видавництво новому власникові за ціною 0 доларів", - ідеться у повідомленні.
Ідеальний кандидат для Персілі - той, хто знає всі тонкощі роботи в газеті маленького містечка (населення міста Скагвей не перевищує 1000 осіб) та мешкає - або колись мешкав - на Алясці.
Видавець усвідомлює, що не може продати газету за реальною ціною, хоча свого часу викупив її у попереднього власника. Зараз для Персілі головне - виживання видання.
За його словами, новому власнику треба бути готовим до того, що взимку у Скагвеї закривають усі заклади та підприємства - працювати лишається тільки один продуктовий магазин.
Фото: skagwayalaskatours.com