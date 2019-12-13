Олів’є, шуба та делікатеси - у скільки обійдеться новорічний стіл
Про це поінформував директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.
“У середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться у порівнянні з вартістю новорічного столу-2019 лише на 5,6 % і складе 1620,70 грн”, - йдеться у повідомленні.
За словами Лупенко, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
Так, 3 кг салату “Олів’є” традиційної рецептури обійдеться у 140 грн. Це на 7,9% більше, ніж було на святкуванні Нового 2019 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 58,50 грн за 0,5 кг; 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн; 6 яєць – 13,39 грн та 180 г майонезу – 10,80 грн. Ще у 30,40 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.
Трохи дешевше коштуватиме 1,5 кг салату “Оселедець під шубою” – 120,22 грн. Це лише на 1,6 % більше, ніж “шуба” обходилася українцям торік. Більшу частку вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез - 10,80 грн, морква близько 1,8 грн, буряк – 2,21 грн, цибуля – 1,55 грн, картопля – 3,87 грн.
Традиційні для українського столу оселедець вагою 0,5 кг обійдеться у 100 грн, 300 грамів твердого сиру – 60 грн і 200-грамова пачка масла вершкового – 34 грн.
Також не набагато зростуть витрати і на м’ясні продукти - пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси “Салямі” і підчеревини копченої коштуватимуть, в середньому по 80 грн, биток зі свинини свіжий – 82,50 грн. За 1 кг курячого свіжого філе доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 362,50 грн.
За інформацією експерта, вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 181,71 грн. Картопля вагою 2 кг коштуватиме цього року 27,62 грн, 1 кг грибів – 49 грн, пів кіло перцю солодкого – 52,50 грн, 0,5 кг огірки свіжі – 19,67 грн, 1 кг свіжих помідорів – 32,92 грн.
Вартість фруктів на святковому столі складе близько 93 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 60 грн, а 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, 200 грамів лимонів – 8 грн.
Батон білого хліба обійдеться у 22,57 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг. Пляшка шампанського “Артемівське” коштуватиме 100 грн. У півтора раза більше – 160 грн – доведеться заплатити за півлітрову пляшку коньяку “Шабо” 5-річної витримки.
Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн - за 2 л соку “Садочок” треба сплатити 38,30 грн, та за півторалітрову плашку води “Моршинська” – 11,30 грн, а також за велику дволітрову пляшку солодкої води “Живчик” – 27 грн.
Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри вагою 120 г. обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн.
Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090,70 грн.
За інформацією Лупенко, вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві становитиме 1784 грн, що на 8,3 % більше вартості новорічного столу 2019 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2294 грн.
Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу в 2019 році для української сім’ї з 4 осіб становила в середньому 1535 грн, що на 20% більше вартості новорічного столу в 2018 році.