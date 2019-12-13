Олів’є, шуба та делікатеси - у скільки обійдеться новорічний стіл

Вартість новорічного столу в Україні у 2020 році на родину з чотирьох осіб становитиме в середньому 1,62 тис. грн, а з делікатесами - 2,09 тис. грн.

Про це поінформував директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“У середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться у порівнянні з вартістю новорічного столу-2019 лише на 5,6 % і складе 1620,70 грн”, - йдеться у повідомленні.

За словами Лупенко, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Так, 3 кг салату “Олів’є” традиційної рецептури обійдеться у 140 грн. Це на 7,9% більше, ніж було на святкуванні Нового 2019 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 58,50 грн за 0,5 кг; 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн; 6 яєць – 13,39 грн та 180 г майонезу – 10,80 грн. Ще у 30,40 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

Трохи дешевше коштуватиме 1,5 кг салату “Оселедець під шубою” – 120,22 грн. Це лише на 1,6 % більше, ніж “шуба” обходилася українцям торік. Більшу частку вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез - 10,80 грн, морква близько 1,8 грн, буряк – 2,21 грн, цибуля – 1,55 грн, картопля – 3,87 грн.

Традиційні для українського столу оселедець вагою 0,5 кг обійдеться у 100 грн, 300 грамів твердого сиру – 60 грн і 200-грамова пачка масла вершкового – 34 грн.

Також не набагато зростуть витрати і на м’ясні продукти - пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси “Салямі” і підчеревини копченої коштуватимуть, в середньому по 80 грн, биток зі свинини свіжий – 82,50 грн. За 1 кг курячого свіжого філе доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 362,50 грн.

За інформацією експерта, вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 181,71 грн. Картопля вагою 2 кг коштуватиме цього року 27,62 грн, 1 кг грибів – 49 грн, пів кіло перцю солодкого – 52,50 грн, 0,5 кг огірки свіжі – 19,67 грн, 1 кг свіжих помідорів – 32,92 грн.

Вартість фруктів на святковому столі складе близько 93 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 60 грн, а 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, 200 грамів лимонів – 8 грн.

Батон білого хліба обійдеться у 22,57 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг. Пляшка шампанського “Артемівське” коштуватиме 100 грн. У півтора раза більше – 160 грн – доведеться заплатити за півлітрову пляшку коньяку “Шабо” 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн - за 2 л соку “Садочок” треба сплатити 38,30 грн, та за півторалітрову плашку води “Моршинська” – 11,30 грн, а також за велику дволітрову пляшку солодкої води “Живчик” – 27 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри вагою 120 г. обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн.

Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090,70 грн.

За інформацією Лупенко, вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві становитиме 1784 грн, що на 8,3 % більше вартості новорічного столу 2019 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2294 грн.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу в 2019 році для української сім’ї з 4 осіб становила в середньому 1535 грн, що на 20% більше вартості новорічного столу в 2018 році.