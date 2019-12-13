Кличко показав, як столиця готується до новорічних свят

Мер Києва Віталій Кличко показав, як Київ готується до зустрічі Нового року та створює святкову атмосферу в місті.

Відповідне відео він оприлюднив у Facebook.

"Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди й закінчують прикрашати. Також на площі скоро з’являться "Чотири королівства" з казки про Лускунчика. Святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що новорічні ярмарки розпочнуться з 14 грудня. За його словами, 19-го грудня, в день святого Миколая, о 19:00 урочисто запалять вогні на головній ялинці.

Мер Києва додав, що загалом на новорічні свята запланували шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах.

"Приготувалися вже до свят і бронзові малюки-засновники міста - Кий, Щек, Хорив і Либідь. Автор скульптурної композиції на Поштовій площі Володимир Журавель традиційно вбрав малюків у святковий одяг. Словом, помічайте позитив і красу навколо, згадайте, як це було в дитинстві!", - додав Кличко.