Кличко показав, як столиця готується до новорічних свят

Кличко показав, як столиця готується до новорічних свят

Відео
Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко показав, як Київ готується до зустрічі Нового року та створює святкову атмосферу в місті.

Відповідне відео він оприлюднив у Facebook.

"Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди й закінчують прикрашати. Також на площі скоро з’являться "Чотири королівства" з казки про Лускунчика. Святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що новорічні ярмарки розпочнуться з 14 грудня. За його словами, 19-го грудня, в день святого Миколая, о 19:00 урочисто запалять вогні на головній ялинці.

Мер Києва додав, що загалом на новорічні свята запланували шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах.

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"Приготувалися вже до свят і бронзові малюки-засновники міста - Кий, Щек, Хорив і Либідь. Автор скульптурної композиції на Поштовій площі Володимир Журавель традиційно вбрав малюків у святковий одяг. Словом, помічайте позитив і красу навколо, згадайте, як це було в дитинстві!", - додав Кличко.

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