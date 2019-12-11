Дев'ятирічний вундеркінд залишає бакалаврат заради докторантури
Про це інформує CNN.
"Вундеркінд Лоран Сімонс залишає навчання в університеті після суперечки з приводу дати його закінчення", - йдеться у повідомленні.
Ейндховенський технологічний університет (TUE) заявив, що рекомендував Лорану продовжити навчання до середини 2020 року, а не закінчувати наприкінці грудня через велику кількість іспитів, які він ще повинен скласти.
В університеті зазначають, що батько Лорана, Олександр Сімонс, повторив своє бажання, щоб його син отримав ступінь бакалавра у віці 9 років, а це означає, що Лоран повинен успішно протягом 10 місяців закінчити курс бакалавра, що зазвичай триває три роки.
Однак Олександр повідомив CNN, що раніше не виникало питань з прискореним розкладом для його сина. Зрештою, за його словами, родина хлопчика вирішила, що Лоран залишить бакалаврат, оскільки отримав пропозицію вчитися на докторський ступінь в університеті у США, і він не зможе розділити час між двома навчальними закладами.
Як повідомлялося, влітку 2018 хлопчик почав навчатися на факультеті електротехніки у нідерландському університеті. До школи він пішов у 4 роки. Його IQ становить 145. Він має неймовірну пам'ять. Лоран захоплюється технологіями та наукою. Хлопчик мріє зробити відкриття, що зможе продовжити людське життя. А ще знайти рішення проблеми зміни клімату.
Фото: CNN