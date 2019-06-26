Українські вундеркінди стали абсолютними чемпіонами з ментальної арифметики

У турецькій Анталії відбулася Всесвітня олімпіада WAMAS з ментальної арифметики (японська методика усної лічби).

570 учнів із 16 країн світу змагалися за першість. Микита Лубенець та Владислав Безгінов з Кривого Рогу отримали абсолютну перемогу, повідомляє Український інтерес.

“Двоє юних українців, 9-річний Микита Лубенець та 12-річний Владислав Безгінов, отримавши абсолютну перемогу, здобули звання “чемпіон чемпіонів”. До того ж, Безгінов став першим за всю історію змагань, кому вдалося не просто завоювати почесний титул, а й захистити його. У 2018 році на Всесвітній олімпіаді в Дубаї він вже отримував звання “чемпіон чемпіонів””, - йдеться у повідомленні.

Троє інших учнів отримали звання “чемпіон”, ще дев’ятеро отримали першість у своїх категоріях.

У загальному заліку Україна посіла перше місце, на декілька балів обійшовши національну команду Лівану.

Ментальна арифметика – це форма обчислення, заснована на системі усного рахунку, яка використовує в навчанні рахівниці Абакус. Поступово діти тренуються обходитися без них, збільшуючи складність усних обчислень. Освоївши ментальну арифметику, дитина зможе подумки додавати, віднімати, ділити, множити, а також обчислювати квадратний і кубічний корені. Оперуючи навіть 10-значними числами, швидкість обчислення просто вражаюча.

Під час змагань учасники виконували завдання із обчислення на рахівницях Абакус, а також усно, застосовуючи методику “ментальної лічби”.

Асоціація WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) об’єднує понад 30 шкіл з 12 країн світу. Головна мета проєкту – популяризація ментальної арифметики. Головою WAMAS є Гульжан Бердібекова – найавторитетніша спеціалістка із викладання ментальної арифметики у світі.

Популярність ментальної арифметики пов’язана з низкою досліджень вчених, які підтвердили, що ця методика розвиває одночасно обидві півкулі мозку, завдяки чому у дітей стрімко підвищується швидкість мислення, концентрація уваги, уява і образне мислення, а також здатність швидко аналізувати інформацію і приймати рішення.

В Україні ментальна арифметика в серпні 2017-го одержала схвалення від Міносвіти. А в січні 2018-го на базі університету Драгоманова почалася унікальна для Східної Європи програма – вперше викладачі отримують підвищення кваліфікації і вивчають “ментальну арифметику”.

В Японії та Китаї ментальна арифметика входить до шкільної програми. Також, ментальна арифметика схвалена відділами освіти Малайзії, Індії, Казахстану та Індонезії.

Фото: uain.press