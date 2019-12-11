В Італії у стіні музею знайшли викрадену 22 роки тому картину Клімта

В італійському місті П'яченца, після 22-х років від дня зникнення, знайшли картину австрійського художника Густава Клімта "Портрет панянки".

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Прокуратура міста П’яченца відкрила провадження щодо виявлення автентичної картини "Портрет панянки" художника Густава Клімта, викраденої 22 роки тому", - йдеться у повідомленні.

Картину виявив працівник одного з муніципальних підприємств П'яченци, який очищав стіни галереї від зарослів плюща.

Твір мистецтва було викрадено у 1997 році з галереї "Річчі Одді", раму картини тоді була викинули на даху будівлі, щоб показати, що злодії проникли до приміщення через люк у даху.

Картина дотепер входила до переліку найбільш розшукуваних предметів мистецтва в Італії.

Фото: corriere.it, ansa