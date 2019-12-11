Грета Тунберг на Кліматичному саміті закликала політиків припинити “креативний піар”

16-річна екоактивістка Грета Тунберг закликала світових лідерів припинити використовувати "креативний піар", ухиляючись від реальних дій зі зміни клімату.

Про це повідомляє ВВС.

"Справжня небезпека полягає в тому, що політики й генеральні директори створюють враження, що відбуваються реальні дії, коли насправді майже нічого не робиться, крім розумного бухобліку і креативного піару", - заявила 16-річна шведка на конференції з питань клімату.

За словами юної активістки, саміти зі зміни клімату "перетворилися на таку собі можливість для країн домовитися про шпарини й уникнути підняття своїх амбіцій".

Тунберг також наголосила, що наступне десятиліття визначить майбутнє планети.

Як повідомлялося, у Мадриді з 2 до 13 грудня проходить двотижнева кліматичної конференції ООН, в ній мають взяти участь представники близько 200 країн.