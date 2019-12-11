На Херсонщині презентували книгу про депортацію українців із Польщі

На Херсонщині презентували книгу про депортацію українців із Польщі

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Укрінформ
На Херсонщині презентували книгу "Вигнані на степи", що розповідає про депортацію українців із Польщі на південь України у 1944-1946 роках.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виселили, за різними даними, з Польщі в Україну 482 - 488 тисяч людей, 4-5 тисяч чоловік було вбито під час виселення. В областях українського півдня (на яких базована ця книга – Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина і північна Одещина) переселено близько 100 тисяч осібк. Більшість з них втекли у перші роки після переселення», - розповів у Кризовому медіа-центрі у Херсоні автор книги "Вигнані на степи", український історик та журналіст, уродженець Херсонщини Роман Кабачій.

За його словами, це вже не перша презентація цієї книги. Перша відбулася у Перемишлі, куди повезли сигнальні примірники, а потім був основний тираж – тисяча екземплярів, він виданий за сприяння Українського культурного фонду у київському видавництві «Люта справа». Книга наразі розповсюджується безкоштовно, її можна замовити на сайті видавництва, сплативши пересилку, зазначив автор.

На Херсонщині презентували книгу про депортацію українців з Польщі / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Для Романа Кабачія книга розпочалася ще коли він навчався у Херсонському університеті на історичному факультеті зі статті, що була базована на місцевих архівних справах - вони розповідали про долю українців з Польщі, що потрапили в цей регіон у період 1944-1946 років.

«Я був шокований тим, в яких умовах це відбувалося. А ще тим, що знайшлася людина у відділі облвиконкому, яка перейнялася їх долею. Її звали О.Н. Манзело (встановити ім’я та по-батькові не вдалося) – вона воювала з головами колгоспів, з головами районів за цих людей. Писала дуже емоційні листи, розповідали, як їм важко тут ведеться і я почав розкопувати – чому вони тут опинилися», - сказав Кабачій.

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Як зазначив автор, багато хто з херсонців так само не розумів, чому ці люди з’явилися на Херсонщині і тому ця тема була варта глибшого дослідження.

Як зазначає у своїй передмові редакторка книги Вікторія Поліненко, Роман Кабачій «пильно й делікатно» взявся розплутувати комплекс проблем, пов’язаних з висвітленням депортаційних процесів 1944-1946 років.

У книзі є розділи, що розповідають про те, чому виселяли українців з Польщі, та етапи цього процесу, про ОУН та УПА у цей період, про ставлення центральної та місцевої влади до депортованих, про те, як виживала люди в умовах колгоспів, в умовах іншого клімату.

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