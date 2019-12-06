Держкіно профінансує короткометражний фільм про дітей у “сірій зоні”

Держагентство України з питань кіно уклало 5 грудня договір з ТОВ “Прем’єр-Медіа” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Кімната Батіка”.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, підтримка становить 1 млн 473 тис. 769 грн., тобто 100 % загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт соціальної драми “Кімната Батіка” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Це короткометражний дебют режисерки Марії Халпахчі. Автор сценарію - Оксана Савченко. Продюсер – Руслан Товкун”, - ідеться в повідомленні.

Це один день дорослішання трьох підлітків (14-16 років), що живуть у маленькому містечку на кордоні “сірої зони” на Донбасі. Неподалік від дому відбуваються воєнні дії, яких ми не бачимо. Але радість від життя, яка притаманна цьому віку та вміння бачити красу моменту, перемагають.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.