Держкіно профінансує фільм про два Майдани

Державне агентство України з питань кіно уклало договір із ТОВ “М.Д.С. ЛТД” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Доця”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Розмір підтримки - 17 млн 373 тис. 308,77 грн. (100 % загальної вартості виробництва фільму)”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт ігрового авторського фільму “Доця” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Сергій Маслобойщиков, продюсер – Олексій Москаленко.

Це сповідальна історія двох жінок – матері та коханої юнака, який загинув на Майдані 2014 року. Через стосунки героїнь з’ясовується, що життєвий шлях матері – від активістки Майдану 2004 року до чиновниці високого рівня – був пов’язаний з діяльністю, яка призвела до мафіозного реваншу 2010 року та наслідків, що закінчилися Революцією Гідності.

Прем'єра фільму в Україні планується на початок 2021 року.