Тайський масаж можуть додати до культурної спадщини ЮНЕСКО
Про це повідомляє AFP.
“Цього тижня техніка тайського масажу може бути додана до списку Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», - йдеться у повідомленні.
9-14 грудня під час 14-ї сесії щорічного засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини в Боготі техніка тайського масажу може здобути документальне визнання на світовому рівні.
За словами Крайрата Чантрасрі з бангкокського храму Лежачого Будди, він є гордим хранителем 2000-річного навику - техніки тайського масажу зі складеним тілом і гострими ліктями.
Чантрасрі викладає у знаменитому храмі Ват ПХО, щорічно допомагаючи тисячам тайських і іноземних студентів вивчити тонкощі процедури таємного масажу.
У комплексі Ват ПХО учні проходять специфіку рухів великими пальцями, ліктями, колінами і ступнями, націленими на пророблення акупунктурних точок тіла.
Саме вчення, як зазначає видання, скероване на поліпшення кровообігу навколо проблемних зон для усунення м'язового болю.
Школа Лежачого Будди була створена в 1962 році, і відтоді підготувала понад 200 000 масажистів, які практикують у 145 країнах.