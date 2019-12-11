Тайський масаж можуть додати до культурної спадщини ЮНЕСКО

Техніка тайського масажу цього тижня може набути статусу “Нематеріальної культурної спадщини” ЮНЕСКО, здобувши документальне визнання на світовому рівні.

Про це повідомляє AFP.

“Цього тижня техніка тайського масажу може бути додана до списку Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», - йдеться у повідомленні.

9-14 грудня під час 14-ї сесії щорічного засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини в Боготі техніка тайського масажу може здобути документальне визнання на світовому рівні.

За словами Крайрата Чантрасрі з бангкокського храму Лежачого Будди, він є гордим хранителем 2000-річного навику - техніки тайського масажу зі складеним тілом і гострими ліктями.

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Чантрасрі викладає у знаменитому храмі Ват ПХО, щорічно допомагаючи тисячам тайських і іноземних студентів вивчити тонкощі процедури таємного масажу.

У комплексі Ват ПХО учні проходять специфіку рухів великими пальцями, ліктями, колінами і ступнями, націленими на пророблення акупунктурних точок тіла.

Саме вчення, як зазначає видання, скероване на поліпшення кровообігу навколо проблемних зон для усунення м'язового болю.

Школа Лежачого Будди була створена в 1962 році, і відтоді підготувала понад 200 000 масажистів, які практикують у 145 країнах.