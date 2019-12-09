Косівську кераміку можуть внести до списку ЮНЕСКО

Косівські художники прибули до столиці Колумбії Боготи, де розглядатимуть питання щодо внесення традиційної мальованої кераміки до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це написав міський голова міста Косів Юрій Плосконос на сторінці «Косів. Діалог» у Facebook.

«Делегація з Косова в складі члена Національної спілки художників України Марія Гринюк та секретаря міської ради Roman Pechizhak прибула в столицю Колумбії Боготу, де найближчим часом відбудеться засідання 14-ї сесії Міжурядового комітету з охоронм нематеріальної культурної спадщини. Одне з питань, яке розглядатиме сесія - номінування Косівської мальованої кераміки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО», - написав Плосконос.

Фото: Юрій Плосконос, Фейсбук

Косівська мальована кераміка – одна із 42-х номінацій, які подавалися до включення у список ЮНЕСКО.

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