Косівську кераміку можуть внести до списку ЮНЕСКО
Про це написав міський голова міста Косів Юрій Плосконос на сторінці «Косів. Діалог» у Facebook.
«Делегація з Косова в складі члена Національної спілки художників України Марія Гринюк та секретаря міської ради Roman Pechizhak прибула в столицю Колумбії Боготу, де найближчим часом відбудеться засідання 14-ї сесії Міжурядового комітету з охоронм нематеріальної культурної спадщини. Одне з питань, яке розглядатиме сесія - номінування Косівської мальованої кераміки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО», - написав Плосконос.
Косівська мальована кераміка – одна із 42-х номінацій, які подавалися до включення у список ЮНЕСКО.
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