Конкурс Сліпака збере 60 виконавців, журі очолила солістка Польської опери

У Львові з 15 до 20 грудня 2019 року відбудеться Конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури України.

“До участі у конкурсі відібрано 60 співаків та співачок (академічний спів) з України, Австрії, Польщі та Китаю віком від 16 до 30 років. Творче змагання оцінюватиме авторитетне журі, яке очолить солістка Польської Королівської опери, професор Університету музики імені Ф. Шопена Ольга Пасічник (Польща)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, концерт-відкриття конкурсу відбудеться 15 грудня о 14:00 на сцені Львівської філармонії. Гала-концерт-закриття - 20 грудня о 18:00.

Метою конкурсу є збереження традицій національної вокально-виконавської школи, її інтеграція у світовий культурний простір, популяризація та впровадження в активну навчально-виконавську практику вокальних творів українських композиторів.

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Конкурс проводиться за підтримки Президента України.

Василь Сліпак – видатний український оперний співак, соліст Opéra National de Paris, учасник Революції Гідності, волонтер та колишній доброволець Правого сектора, Герой України, кавалер ордена “За мужність” та “Золотої зірки” (посмертно).

Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув від кулі снайпера біля Луганського, коли йому був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.