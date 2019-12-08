Дитячий балетний театр з Харкова готується показати в Китаї "Білосніжку і сім гномів"

Дитячий балетний театр Харківської дитячої хореографічної школи збирається на гастролі до Китаю з виставою "Білосніжка і сім гномів".

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла директор хореографічної школи і художній керівник Дитячого балетного театру, заслужений діяч мистецтв України Наталія Ржевська.

"Це відповідальний і важливий тур: він відбудеться в рамках міжнародного проєкту "Відкриті двері в мистецтво" та приурочений до 65-річчя нашої школи, створеної свого часу на базі балетної студії при нині Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка. В репертуарі Дитячого балетного театру, заснованого при школі понад 25 років тому, - 11 вистав, у тому числі "Лускунчик", "Чипполіно", "Попелюшка", "Чарівник Гарі й Снігова Королева", "Піноккіо". А до Китаю ми веземо одну з найпопулярніших: балет на музику Павловського за казкою братів Грімм "Білосніжка і сім гномів", - розповіла Наталія Ржевська.

Дитячий балетний театр з Харкова готується до гастролей у Китаї. Фото: В'ячеслав Мадієвський / Укрінформ

За її словами, гастролі розпочнуться 20 грудня. Протягом місяця вони пройдуть у 15 містах Китаю, в тому числі Пекіні та Шанхаї. Свою майстерність продемонструють близько сорока артистів балету віком від 12 до 14 років.

Це не перший тур колективу до КНР, зазначила Ржевська. З 2011-го до 2018 року "Білосніжку" показали понад 100 разів у 70 містах Китаю, причому у 2014-му виставі в Пекіні, присвяченій Міжнародному дню захисту дітей, аплодував Посол України, харків'янин Олег Дьомін.

"З Китаєм нас пов'язують також проєкти в плані концертної практики й освіти. Приміром, у місті Нінбо не так давно відкрито філію хореографічної школи під брендом "NataliaBalet", де викладають наші педагоги та концертмейстери", - додала Наталія Ржевська.

"Гастрольні тури, подібні до майбутнього, для вихованців нашої хореографічної школи, відомої в Україні та за її межами, - уроки майстерності. Багато наших випускників, проявивши себе як солісти Дитячого балетного театру, сьогодні танцюють на сценах національних оперних театрів України, Китаю, США, Німеччини, Іспанії, Росії, Словаччини, Бельгії, Франції, Чехії, Угорщини, Польщі. Можливо, випробувавши свої сили під час майбутнього туру в Китай, нинішні юні артисти теж пов'яжуть свою долю з професійним мистецтвом балету", - підсумувала Наталія Ржевська.

Харківська дитяча хореографічна школа зараз налічує близько 900 учнів віком від 3 до 15 років.

У 1995 році за ініціативи Наталії Ржевської в Харкові був заснований Міжнародний юнацький конкурс "Кришталева туфелька", який входить до Міжнародної асоціації балетних конкурсів.