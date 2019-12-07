Тіна Кароль випустила різдвяну аудіокнигу для дітей

Народна артистка України Тіна Кароль випустила аудіокнигу "Різдвяна історія", в дев'яти главах якої розповідає про Різдво в доступній для дітей формі, виконує колядки і щедрівки.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі співачки.

«В Україні формат дитячої аудіокниги відсутній. Водночас за кордоном він популярніший за музику та використовується з освітньою метою. Наприклад, аудіокнигами, які видають у школі, мій син Веніамін дорогою додому закріплює пройдений за день матеріал. Він надихнув мене на запис такої книги для українських дітей і школярів. Впевнена, він теж буде із задоволенням слухати «Різдвяну історію». В якомусь сенсі, я зробила її заради нього, щоб не забував рідну мову, поки знаходиться в Англії», - розповіла Кароль.

При цьому артистка сподівається, що її книга сподобається багатьом українським дітям, адже в цьому виданні розповідається про боротьбу добра зі злом, про те, що в житті є протиріччя, але ніколи не можна здаватися, і завжди варто йти до своєї мети.

Друкована версія «Різдвяної історії» була видана в 2015 році, а за рік спільно з "1+1 Продакш" Кароль відзняла однойменний мюзикл, після чого в рамках проєкту відбулося кілька конкретних турів. Тепер же, напередодні гала-концертів «Різдвяна історія з Тіною Кароль» у столиці, співачка відродила книгу в новому вигляді. В аудіоформаті вона озвучила її разом із голосом телеканалу 1+1 Сергієм Могилевським.

У пресслужбі виконавиці також наголошують, що формат аудіокниги виходить в Україні вперше на стріммінговому сервісі AppleMusic.

Читайте також: Forbes назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року

"Аудіокнига «Різдвяна історія» з'явилася для попереднього замовлення на AppleMusic 6 грудня, а реліз всієї книги відбудеться 19 грудня, на День святого Миколая", - уточнюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Тіна Кароль започатковувала щорічне свято напередодні Нового року під назвою "Різдвяна історія з Тіною Кароль", учасниками якого стануть видатні артисти, спортсмени, політики, громадські діячі та талановиті діти, які вразили досягненнями у році, що минає. Святкові гала-концерти відбудуться 22, 23 і 24 грудня в Палаці спорту.

Режисерами-постановниками концерту та телеверсії, яку телеканал 1+1 покаже на різдвяні свята, стануть Наталія Ровенська, Наталія Лисенкова та Марія Григоращенко. Участь у концертах братимуть MONATIK, «Время и Стекло», The Hardkiss, Дзідзьо, KAZKA, «Беz обмеження», Олег Скрипка та гурт «Воплі Відоплясова», Michelle Andrade, KHAYAT, зірки «Голосу країни», «Жіночий квартал», учасники «Танців з зірками», оркестр Збройних сил України, ансамбль «Калина».

Фото пресслужби Тіни Кароль