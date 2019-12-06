Голограмні марки "Комахи України" отримали гран-прі WIPA

Голограмні марки "Комахи України" від "Укрпошти" вибороли гран-прі Міжнародного конкурсу WIPA. За перемогу боролися марки 50 країн.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

"Голограмні марки «Комахи України», що випустила Укрпошта, здобули філателістичне олімпійське золото - гран-прі Міжнародного конкурсу на найкращу марку 2018 р. WIPA (м. Відень, Австрія)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця перемога стала першою за всю історію сучасного української філателії. Крім того, для марок була вперше використана сучасна технологія – тиснення голографічною плівкою.

Маркований аркуш було введено в обіг 3 липня 2018 року, тиражем 30 тисяч примірників. Номінал кожної марки становить 7,5 грн, вартість маркового аркуша – 52,50 грн.

На аркуші представлено 7 марок із зображенням комах: «Цикада звичайна», «Красуня діва», «Мінливець малий», «Богомол звичайний», «Бабка жовта», «Коник сірий», «Садовий джміль». Авторами випуску об’ємних ілюстрацій марок є художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

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У листопаді 2019 року голограмні марки Укрпошти із серії «Комахи України» отримали також 2 місце на міжнародному конкурсі «Краща марка світу», переможців якого було оголошено у Мадриді (Іспанія).

Гран-прі WIPA проходить у Відні з 1981 року та щорічно присуджується найкрасивішій поштовій марці світу.

Фото: www.ukrposhta.ua