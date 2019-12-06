Трамп із дружиною запалили вогні на головній різдвяній ялинці США
Про це повідомляє The Hill.
"Це честь бути сьогодні тут з усіма... Ми з Меланією хочемо побажати вам дуже щасливого Різдва", - сказав президент Трамп, перш ніж перша леді натиснула кнопку і запалила святкові вогні дев’ятиметрової ялинки, встановленої перед Білим домом на великій галявині, яку називають Еліпсом.
Серед гостей були міністр внутрішніх справ США Девід Бернхардт, законодавці Марк Медоуз, Джим Джордан і Джон Реткліфф.
Музичний супровід забезпечував інструментальний ансамбль Корпусу морської піхоти.
Трамп у своїй промові подякував ветеранам та військовослужбовцям, а також привітав співробітників правоохоронних органів, секретної служби, лікарів та пожежників.
Національна ялинка прикрашена орнаментами з усіх штатів, 50 тисячами лампочок та 450 великими білими зірками.
Як зазначається, Служба національних парків посадила ялину наприкінці жовтня.
Попереднє дерево, колорадська блакитна ялина з Вірджинії, було посаджене у 2012 році, але у 2014 році його пошкодило сильним вітром. Крім того, торік ялина зазнала пошкоджень, коли на неї намагалася видертися людина.
Традиція запалювати вогні на різдвяній ялинці у Білого дому була заведена у 1923 році 30-м президентом Джоном Калвіном Куліджем і відтоді жодного разу її не порушили.
Фото: Getty Images