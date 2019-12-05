У Вільнюсі в'язниця стане альтернативною різдвяною локацією

Колишня в'язниця Лукішкес в центрі литовської столиці на Різдво стане локацією для альтернативних святкувань.

Про це пише Turist.

"Відома литовська в'язниця Лукішкес, розташована в центрі Вільнюса, крім своєї очевидної історичної цінності, колись була в'язницею суворого режиму. У липні цього року було ухвалено рішення її закрити, і наразі в'язниця відроджується зовсім в іншому форматі: на Різдво в ній планується провести альтернативну вечірку", - йдеться в повідомленні.

Як розповів представник Go Vilnius, на території колишньої в'язниці планується встановити світлові інсталяції, водяну різдвяну ялинку та інші художні об'єкти.

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"Впродовж деякого часу ми обговорювали ідею світлових інсталяцій в різних несподіваних місцях. Ці інсталяції символізують, що Вільнюс - відкрите, сміливе місто, готове подивитися в обличчя похмурим періодам своєї історії, перетворивши їх на щось зовсім інше й несподіване. Це перша така інсталяція, і я сподіваюся, що ми станемо свідками початку нової традиції", - розповів координатор проекту "Альтернативна різдвяна площа" Даріюс Купляускас.

Альтернативна різдвяна площа буде відкрита щодня з 16:00 до 22:00 з 20 грудня до 5 січня. Вхід безкоштовний.

Фото: turist.delfi.ee