Юна художниця з Харківщини перемогла на міжнародному конкурсі в Каннах

Юна художниця з Харківщини перемогла на міжнародному конкурсі в Каннах

Укрінформ
Вихованка Лозівської художньої школи Анжеліка Горгуновська стала лауреатом першої премії Міжнародного конкурсу молодих художників, який пройшов в Каннах (у своїй віковій категорії).

Про це повідомляється на сторінці навчального закладу в Facebook.

"Робота учениці нашої школи отримала міжнародне визнання у Каннах. Вітаємо Анжеліку Горгуновську та її викладача Олену Парамєєву з перемогою", - йдеться в дописі.

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Повідомлення від організаторів про перемогу надійшло на електронну адресу художньої школи наприкінці листопада. Лауреатка зізналася, що була приголомшена, на перше місце не розраховувала. Хоча й додає – картина вийшла незвичайна.

"Я зобразила казку Екзюпері «Маленький принц». Робота справді дуже цікава, в ній дуже багато різних технік, навіть друк. Вона дуже різноманітна. Яскрава, барвиста", - сказала Анжеліка Горгуновська журналістам Лозівської ТРК «Сігма».

Показати роботу дівчина не може – картина ще в Каннах.

У художній школі Анжеліка Горгуновська займається вже 8 років, а малює з раннього дитинства.

"Мені це завжди подобалося. І завжди одразу фарбами. В мене якось не було ніколи ескізів… Коли йшла в художню школу, просто хотіла покращити свій рівень, аж ніяк не сподівалася на участь і перемоги в міжнародних конкурсах. Та взагалі про це тоді не замислювалася", - зізнається художниця, яка й раніше перемагала в міжнародних конкурсах.

Зараз талановита дівчина готується до вступу в Харківську академію дизайну та мистецтв і, звичайно, до нових конкурсів.

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