Книга Оксани Забужко потрапила до списку найкращих романів XXI століття

Книга Оксани Забужко потрапила до списку найкращих романів XXI століття

Укрінформ
Швейцарська газета Tages Anzeiger включила роман Оксани Забужко Музей покинутих секретів, написаний у 2009 році, до списку 20 найкращих романів століття.

Цією новиною Оксана Забужко поділилася на своїй офіційній сторінці у facebook.

Видання нарікає на те, що в останнє десятиріччя драматичні телесеріали замінили романи, тому вони вирішили скласти топ-20 найкращих романів, виданих упродовж перших 20 років ХХІ століття. Цікаво, що список складений у хронологічному порядку, і таким чином він не визначає, який серед обраних романів — найкращий із кращих. Варто прочитати усі.

Крім Оксани Забужко до топу увійшли романи Джоан Роулінг, Світлани Алексієвич і цьогорічної нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук.

Найкращі романи XXI століття за версією Tages Anzeiger:

Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США

Спокута, 2002 — Ієн Мак’юен, Великобританія

Над урвищем, 2004 — Маркус Вернер, Швейцарія

Не відпускай мене, 2005 — Кадзуо Ісігуро, Великобританія

Божевільні справи, 2006 — Ісмаїл Кадаре, Албанія

Звичайна людина, 2006 — Філіп Рот, США

Хмарний атлас, 2006 — Девід Мітчелл, Великобританія

Серія романів про Гаррі Поттера, 2007 — Джоан Роулінг, Великобританія

Пандора у Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, Іспанія

Вежа, 2008 — Уве Теллькамп, Німеччина

На край землі 2009 — Давид Гроссман, Ізраїль

Гудбай, Берлін 2010 — Вольфганг Херндорф, Німеччина

Музей покинутих секретів 2010 — Оксана Забужко, Україна

Час секонд хенд, 2013 — Світлана Алексієвич, Білорусь

Сфера, 2014 — Дейв Еггерс, США

Поцілунки Леніна, 2015 — Янь Ляньке, Китай

Моя неймовірна подруга, 2016 — 2018 — Елена Ферранте, Італія

Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцарія

Пам’ять дівчата, 2018 — Анні Ерно, Франція

Книги Якова, 2019 — Ольга Токарчук, Польща

Фото: Сергій Гудак

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