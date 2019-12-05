Ford перероблятиме відходи з кави McDonald’s

Американська компанія Ford Motor Company планує переробляти кавові відходи мережі закладів швидкого харчування McDonald's в автозапчастини.

Таким чином компанія хоче зробити свій внесок в екоборотьбу, повідомляє The Verge.

"Щороку мільйони фунтів кавового лушпиння ... перетворюються на садове добриво чи рослинне вугілля в Північній Америці. Ford і McDonald's разом можуть забезпечити новаторське рішення щодо значної частини цього матеріалу. Компанії встановили, що лушпиння можна перетворити на міцний матеріал для посилення певних деталей транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Сировину в спеціальному низькокисневому середовищі нагрівають до високої температури, змішують зі спеціальними добавками і отримують гранули, які можна застосовувати при виготовленні деталей.

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Композит із кави підходить для корпусів фар, елементів салону і моторного відсіку. У Ford відзначають, що такі "кавові" деталі на 25 відсотків легше звичайних і для їх виготовлення потрібно на 20 відсотків менше енергії.

Постачати сировину автогігантові буде McDonald's. Метою проєкту стане наближення до економіки замкнутого циклу, тобто господарської діяльності, заснованої в тому числі на вторинній переробці відходів.

Фото: Ford