Ford хоче обійти Tesla за кількістю електрозаправок у Північній Америці

Американський автовиробник Ford працює над створенням найбільшої мережі зарядних електростанцій в Північній Америці.

Про це повідомляє CNN.

“Ford нині ще не пропонує електрокари, проте, анонсував у четвер про те, що коли у нього будуть (власні електроавтомобілі — ред.) тоді буде представлена найбільша мережа електростанцій в Північній Америці, навіть більша за мережу Tesla”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, на відміну від Tesla, Ford працює разом із компаніями Greenlots та Electrify America, які розробляють зарядні станції для електрокарів. Автомобілісти зможуть дізнатися де знаходяться найближчі зарядні станції FordPass завдяки додатку або екрану в автомобілі.

Читайте також: Porsche розсекретив свій новий електрокар

Зазначається, що загальна кількість електрозаправок у мережі буде становити 12 000, які дозволять підзарядитися 35 тисячам автомобілістам у США та деяких частинах Канади.

За даними Міненерго США, нині Tesla має “лише” 4 375 зарядних станцій у США з доступом для 15 тисяч водіїв. Також наголошується, що на нових електричних зарядних станціях зможуть заряджатися більшість електрокарів, а не тільки від Ford.

Фото: CNN