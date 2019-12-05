Греті Тунберг вручили альтернативну Нобелівську премію

Шведська екоактивістка Грета Тунберг стала одним із лауреатів премії "За доцільне життєзабезпечення", вручення якої відбулося в Стокгольмі 4 грудня.

Про це повідомила у Twitter сама Тунберг.

"Маю неймовірну честь отримати цієї ночі нагороду "За доцільне життєзабезпечення". Я зараз душею з вами у Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що екоактивістка не змогла особисто бути присутньою на церемонії вручення нагороди, оскільки знаходиться в Мадриді на 25-й конференції Рамкової конвенції ООН щодо змін клімату. Тож премію за Грету отримали активісти молодіжного руху на захист клімату Fridays for Future, який почався з одиночних пікетів Тунберг щоп'ятниці біля будівлі парламенту.

Нагорода - своєрідне доповнення до Нобелівської номінації, оскільки відзначає заслуги у важливих сферах діяльності, які залишаються не охопленими престижними преміями Альфреда Нобеля.

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Тунберг, яка була також раніше в цьому році номінована на Нобелівську премію миру, одержала нагороду «за надихаючі й зростаючі політичні вимоги щодо невідкладних кліматичних заходів». Грошова складова премії — 1 млн крон (105 тис. доларів). Одна з відмінних рис нагороди полягає в тому, що лауреати не можуть витрачати отримані гроші на власні потреби, а повинні направляти їх на громадську роботу. Цього року лауреатам також була вручена скульптура, виконана з металу, переробленого в рамках програм знищення зброї в Центральній Америці.