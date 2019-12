Метеорологи назвали 2019 рік одним із найспекотніших в історії

2019 рік стане одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень, завершуючи десятиріччя глобального потепління.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (WMO).

"2019 рік завершує десятиліття винятково високої спеки у світі, що ознаменується зменшенням площі льодовиків та рекордним зростанням рівні моря, процесами, що зумовлені значним викидом парникових газів внаслідок людської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2019 рік - стане другим чи третім найспекотнішим роком в історії метеоспостережень. У першій половині року понад 10 млн осіб у світі стали внутрішніми переселенцями, у тому числі через екстремальні погодні явища, як циклон Ідай у південно-східній Африці.

WMO зазначає, що у світовому океані фіксується рекордно спекотна температура. Це пов'язано з тим, що океани поглинають 90% надлишкового тепла, яке виділяють парникові гази.

Дві основні хвилі аномальної спеки відбулися в Європі наприкінці червня та наприкінці липня 2019 року. У Франції 28 червня встановлено національний температурний рекорд 46,0 ° C . Національні рекорди були також встановлені у Німеччині (42,6 ° C), Нідерландах (40,7 ° C), Бельгії (41,8 ° C), Люксембурзі (40,8 ° C) та Великій Британії (38,7 ° C). Спека також поширюється на північні країни, наприклад в Гельсінкі 28 липня була зафіксована рекордна найвища температура (28,2 ° C).

Також у звіті WMO стверджується, що рекордна температура в Австралії, Індії, Японії та країнах Європи вплинула на здоров'я та добробут жителів цих територій.

Фото: АА