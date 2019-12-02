"28. Музика гідності": Митці збирають гроші на інструменти для обдарованих дітей

В Укрінформі 5 грудня відбудеться презентація гуманітарного проєкту "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ" київського художника Ігоря Редкіна, спрямованого на підтримку обдарованих дітей у музичній царині.

Протягом двох тижнів десять живописних портретів: Тараса Петриненка, Олега Скрипки, Кузьми Скрябіна, Святослава Вакарчука, Руслани, Джамали, "ОNUKA", Вєрки Сердючки та гуртів "ДахаБраха" і "Бумбокс" експонуватимуться у вітринах агенції (вул. Б.Хмельницького, 8/16), а потім підуть на аукціонні торги.

"Не задля слави започаткована культурно-освітня ініціатива, - розказує Ігор Редкін. - Організатори проєкту "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ", а це - "Укрінформ" та "Gorn Group" - хочуть на ділі підтримати обдарованих українських дітей. Адже учні Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені М.В. Лисенка із малозабезпечених сімей відчувають нагальну потребу у якісних інструментах. Саме брак гарних скрипок заважає творчому зростанню хлопчиків та дівчаток".

Дві цілі гуманітарного проєкту "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ" органічно переплелися.

Перша - започаткувати галерею живописних портретів тих національних лідерів громадської думки, які з року в рік (28 років Незалежності України) створювали сучасну вітчизняну популярну музику. Друга - на отримані після аукціону кошти придбати музичні інструменти для юних талантів, а якщо грошей вистачить, встановити гранти на навчання українських дітей у кращих консерваторіях Європи.

До культурно-освітньої ініціативи "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ" залучені майже всі національні зірки : Тарас Петриненко, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, "ОNUKA", Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), "ДахаБраха" (усі четверо), - поставили автографи та розмістили побажання на картинах Ігоря Редкіна.

Виявляючи повагу до українських зірок, не через менеджерів, а особисто сам автор зустрічається з героями своїх картин. Усі - в цейтноті, заради благодійності для юних дітей час завжди знаходиться.

….У затишній кав’ярні на вулиці Пушкінській, Руслана із чоловіком та продюсером Олександром Ксенофонтовим з’являються із Кабміну, де відбулася важлива зустріч.

- Сашо, дивись! Це перший портрет, де я на себе схожа. Робота дуже яскрава!

- Дякую, Руслано, на доброму слові. - Ігор Редкін інформує співачку про цілі проєкту "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ" і просить поставити автограф.

- Тут?

- Так.

- Сашо, давай ми самі цю картину купимо, давай! Мені подобається.