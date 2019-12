Британський музикант Метт Елліот уперше виступить в Україні

Британський культовий музикант Метт Елліотт уперше виступить в Україні.

Про це розповіла Укрінформу співорганізаторка українського турне музиканта Альона Каравай.

«Елліотт приїде в Україну з вибіркою старого якісного матеріалу, а також новими піснями з майбутнього альбому Farewell To All We Know, реліз якого очікується у 2020 році», - сказала вона.

Елліотт в Україні дасть три концерти, на яких виконає свої перевірені хіти та новинки. Виступи пройдуть: 5 грудня - в Івано-Франківську, 7 грудня - в Одесі, 8 грудня - в Києві.

За словами організаторів, весь український тур Елліотта на сапорті супроводжуватиме Ghost cities – сольний проєкт музиканта Миколи Лебедя, який імпровізуватиме на саксофоні та з електронним звучанням у живому часі, а також представить деякі готові композиції.

Каравай переконана, що пісні Метта Елліотта сподобаються українським меломанам, адже у музиці та в голосі виконавця відчувається справжня щирість, а мелодика нагадує слов’янські мотиви. За її словами, виявляється, одним з найбільших музичних вражень Метта був почутий у дитинстві православний церковний хор.

«Метт щоразу викладається на 100% - хоч для 30 людей в музичному барі, хоч для великого залу. Він також створює свої багатошарові пісні наживо, перебуваючи на сцені соло. І за цим неймовірно цікаво спостерігати. Вражає, що його сценічні виступи дуже мало відрізняються від студійних», - додала інша співорганізаторка туру Ольга Дятел.

У райдері Метта Елліотта є пункт, який він вніс жартома: у нього мають бути зелені шкарпетки та стіл для пінг-понгу. Організаторки пообіцяли, що в одному з міст цю забаганку виконають.

Метт Елліотт народився 10 березня 1974 року. Грав у бристольських групах Linda's Strange Vacation та Flying Saucer Attack (останній колектив вважається основоположником построку).

Згодом Елліот започаткував власний електронний проєкт The Third Eye Foundation, в якому втілив найсміливіші музичні експерименти.

Він випустив 11 сольних альбомів. Музикознавці високо оцінюють його платівки «Mess We Made», «The Calm Before», «The Broken Man», «Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart».

