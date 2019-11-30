У Японії зафіксували рекордно низькі викиди парникових газів

Уряд Японії відзвітував про рекордне з 1990 року скорочення викидів парникових газів, пов'язуючи це з успішним впровадженням енергозбереження.

Про це повідомляє NHK.

«Міністерство у справах довкілля Японії заявило, що у фінансовому році, який закінчився в березні, обсяги емісії парникових газів досягли рекордно низького рівня», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за попередніми даними, у 2018 фінансовому році викиди вуглекислого газу в Японії становили 1 млрд 244 млн тонн. Це на 47 млн тонн (або на 3,6%) менше у порівнянні з попереднім роком. Причому стійке зниження викидів спостерігається протягом п'яти років поспіль.

Окремо підкреслюється, що показник 2018-го - найнижчий з початку ведення такої статистики у 1990 році.

В уряді Японії цей результат пов'язують із зусиллями щодо енергозбереження та зменшенням виробництва енергії на ТЕЦ.