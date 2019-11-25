Андрухович: Прочитані книжки - це індивідуальний капітал кожної людини

Андрухович: Прочитані книжки - це індивідуальний капітал кожної людини

Укрінформ
Сума прочитаних книжок – це індивідуальний капітал кожної людини.

Таку думку висловив письменник Юрій Андрухович в інтерв’ю Укрінформу.

"Це все – і розвага, й самоосвіта, і самовдосконалення в широкому сенсі. Сума прочитаних книжок – це індивідуальний капітал кожної людини. Саме прочитаними книжками ви стаєте самим собою і цим відрізняєтеся від інших людей. Передусім, відрізняєтеся від тих людей, які книжок не читають. Мені здається, що цінність кожного з нас – у тому, наскільки він чи вона є самим собою і має отой свій внутрішній світ. І читання книг цей внутрішній світ формує", - заявив Андрухович, коментуючи питання про те, що дає "читання книг".

На переконання письменника, щоб змінити ситуацію, коли українці мало читають, потрібно більше пропагувати книгу.

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"У нас суспільство замало поінформовано. Є, звичайно, частина людей, які стежать за літературними подіями, але їх небагато. У суспільстві мало інформації про досягнення українських письменників, як на міжнародній арені, так і всередині країни", - наголосив він.

Крім того, переконаний письменник, дуже часто видавці – "з огляду на якісь податкові резони" – замовчують хороші продажі книжок українських авторів. "Вони можуть постійно продовжувати цю тактику нарікання – ну як ми можемо заробляти, коли ніхто цих книжок не купує. І пересічний обиватель, коли чує, що цих книжок ніхто не купує, то і він не йде їх купувати. А от якби він чув, що такого-то автора продали 100 тис. примірників за кілька місяців, то він би теж зацікавився цією книгою. Тому потрібна й така складова успішності, яка об’єктивно існує, але її майже немає в медіа", - зазначив Андрухович.

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