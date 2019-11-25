Андрухович: Прочитані книжки - це індивідуальний капітал кожної людини

Сума прочитаних книжок – це індивідуальний капітал кожної людини.

Таку думку висловив письменник Юрій Андрухович в інтерв’ю Укрінформу.

"Це все – і розвага, й самоосвіта, і самовдосконалення в широкому сенсі. Сума прочитаних книжок – це індивідуальний капітал кожної людини. Саме прочитаними книжками ви стаєте самим собою і цим відрізняєтеся від інших людей. Передусім, відрізняєтеся від тих людей, які книжок не читають. Мені здається, що цінність кожного з нас – у тому, наскільки він чи вона є самим собою і має отой свій внутрішній світ. І читання книг цей внутрішній світ формує", - заявив Андрухович, коментуючи питання про те, що дає "читання книг".

На переконання письменника, щоб змінити ситуацію, коли українці мало читають, потрібно більше пропагувати книгу.

"У нас суспільство замало поінформовано. Є, звичайно, частина людей, які стежать за літературними подіями, але їх небагато. У суспільстві мало інформації про досягнення українських письменників, як на міжнародній арені, так і всередині країни", - наголосив він.

Крім того, переконаний письменник, дуже часто видавці – "з огляду на якісь податкові резони" – замовчують хороші продажі книжок українських авторів. "Вони можуть постійно продовжувати цю тактику нарікання – ну як ми можемо заробляти, коли ніхто цих книжок не купує. І пересічний обиватель, коли чує, що цих книжок ніхто не купує, то і він не йде їх купувати. А от якби він чув, що такого-то автора продали 100 тис. примірників за кілька місяців, то він би теж зацікавився цією книгою. Тому потрібна й така складова успішності, яка об’єктивно існує, але її майже немає в медіа", - зазначив Андрухович.