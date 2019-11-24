Українці упереджено ставляться до своєї літератури — Андрухович

В українців присутній доволі високий ступінь упередженого скепсису щодо своїх письменників. При тому, що є історії успіху, а українська сучасна література ще не раз здивує іноземних читачів.

Про це письменник Юрій Андрухович заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Я пов’язую з нашою літературою великі сподівання та надії. Вона ще не раз здивує іноземних читачів", - наголосив Андрухович.

За його словами, Україна перебуває протягом останніх 6 років, починаючи з Майдану, у дуже особливій політичний ситуації.

"І це не може не накладати відбиток на творчість нині живих письменників, які значною мірою займають активну позицію та проявляють її. Окремі з них бувають на Донбасі, спілкуються з цивільними та військовими. І кожна така поїздка багато додає їхньому власному письменницькому досвіду. Для письменника це страшенно важлива річ – знати не від когось, а дізнаватися та відчути самому", - сказав він.

Андрухович покладає велику надію на появу нових творів, присвячених цій темі. "І вони вже з’являються. Але, думаю, це все ще далеко не вичерпано і триватиме роками. Бо цей досвід включає в себе і травми, й якісь одкровення, і просто екзистенційно важливі речі, які ми досі не знали, перебуваючи у такому напівдитячому стані", - заявив він.

При цьому, письменник відзначив "певне недооцінювання української сучасної літератури всередині самої країни". "У нас читають книги занадто мало людей. Приблизно стільки ж, скільки угорців читають угорську сучасну літературу чи скільки словаків словацьку. Але ж це набагато менші за Україну країни", - додав він.

За його словами, в українців присутній "такий доволі високий ступінь упередженого скепсису щодо своєї власної літератури, своїх письменників": "Їм, мабуть, щоразу треба подавати одразу Нобелівського лауреата".