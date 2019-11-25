У центрі Нью-Йорка минулими вихідними показали нові українські фільми

У суботу та неділю в Нью-Йорку відбувся Фестиваль українських фільмів 2019.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

У залі «Мерлін Меєрсон» на Мангеттені демонструвалися останні стрічки різних жанрів: «Крути 1918», «Секс і нічого особистого», «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», «Into_нація великої Одеси», «Заборонений», «Антон», а також фільм 1968 року культового українського та вірменського режисера Сергія Параджанова «Колір Граната».

«Фестиваль українських фільмів розпочався у Чикаго, - пояснила кореспондентові Укрінформу організаторка фестивалю Марія Харахаш. – Там він тривав чотири дні – з 10 по 13 жовтня. У Нью-Йорку – більш насичене життя, і ми «втиснулися» у два дні».

За словами організаторки, їй вдалося знайти чудовий зал на самому Мангеттені – з новітнім екраном. «Відшукати такий зал у центрі Нью-Йорка на вихідні дуже непросто, - сказала Харахаш. - Цей кінотеатр належить Єврейському центрові, і ми з ним домовилися».

Цієї осені, пояснила вона, фестиваль наших фільмів – «одна з найбільш очікуваних культурних подій для української громади, хоча цікавилися нею не лише етнічні українці», адже більшість із кінострічок демонструвалася у США вперше.

«Це прем’єри різножанрових картин і для різних вікових авдиторій, у тому числі для дітей», - додала Харахаш.

За її словами, спонсорами фестивалю виступили американські приватні компанії.