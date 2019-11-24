На Дитячому Євробаченні знову перемогла представниця Польщі

Представниця Польщі Вікі Габор перемогла на Дитячому Євробаченні-2019, що завершився у неділю у польському Глівіце.

Польська учасниця отримала загалом 278 балів, випередивши представників Казахстану та Іспанії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, в 2020 році році Дитяче Євробачення знову проходитиме у Польщі.

Представниця України Софія Іванько посілала 15-те місце, набравши 59 балів. Зокрема, у голосуванні національних журі українка отримала загалом 28 балів, а в онлайн-голосуванні здобула 31 бал.

Так, за результатами голосування національних журі українка отримала бали від Білорусі (8), Вірменії (7), Казахстану (6), Сербії та Австралії (по 3), Албанії (1).

Загалом, у Дитячому Євробаченні участь взяли 19 учасників, які представляли Польщу, Білорусь, Вірменію, Грузію, Казахстан, Росію, Албанію, Сербію, Північну Македонію, Велику Британію (представлену Вельсом), Францію, Іспанію, Мальту, Ірландію, Нідерланди, Португалію, Італію, Австралію.

Торік під час фіналу Дитячого Євробачення в Мінську перемогла також представниця Польщі Роксана Венгель.

Фото: Thomas Hanses, junioreurovision.tv