У Нідерландах місцевий Святий Миколай їздить країною і роздає дітям подарунки
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Сінтерклаас, сидячи на коні, вітав дітей і дорослих, роздавав солодощі, а деяких малюків навіть покатав на своєму білому коні. Його помічники Чорні Піти грали святкові пісні, танцювали та бавили дітей, які зібралися на центральній вулиці, щоб привітати Сінтерклааса.У Нідерландах Сінтерклаас роз'їжджає країною і роздає дітям подарунки / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ
Як відомо, за традицією хода Сінтерклааса країною розпочинається у листопаді. Упродовж кількох тижнів він у супроводі оркестру мандрує країною.
Вважається, що весь рік Сінтерклаас живе в Іспанії, а трохи менше ніж за три тижні до свого дня народження припливає до Нідерландів. Тут він пробуде до 5 грудня — Дня Святого Миколая.
Цього року він прибув до Нідерландів потягом, оскільки місто Апельдорн, де його зустрічали 25 тисяч людей, не має ані виходу до моря, ані каналів.
Супроводжують Сінтерклааса помічники — Чорні Піти. Останні роки ці персонажі викликають неоднозначну реакцію, бо роль їх виконують білі люди з пофарбованими у чорне обличчями, а дехто вбачає у цьому прояв расизму.
Натомість прибічники традиційного Чорного Піта наголошують: на обличчях казкових помічників Сінтерклааса сажа, бо вночі вони спускаються димарами у будинки, щоб залишити подарунки.