У Нідерландах місцевий Святий Миколай їздить країною і роздає дітям подарунки

У Нідерландах Сінтерклаас (місцева назва Святого Миколая) у супроводі своїх помічників Чорних Пітів дістався Схевенінгену – морського курорту на узбережжі Північного моря, який є одним із районів Гааги.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Сінтерклаас, сидячи на коні, вітав дітей і дорослих, роздавав солодощі, а деяких малюків навіть покатав на своєму білому коні. Його помічники Чорні Піти грали святкові пісні, танцювали та бавили дітей, які зібралися на центральній вулиці, щоб привітати Сінтерклааса.

У Нідерландах Сінтерклаас роз'їжджає країною і роздає дітям подарунки / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як відомо, за традицією хода Сінтерклааса країною розпочинається у листопаді. Упродовж кількох тижнів він у супроводі оркестру мандрує країною.

Вважається, що весь рік Сінтерклаас живе в Іспанії, а трохи менше ніж за три тижні до свого дня народження припливає до Нідерландів. Тут він пробуде до 5 грудня — Дня Святого Миколая.

Цього року він прибув до Нідерландів потягом, оскільки місто Апельдорн, де його зустрічали 25 тисяч людей, не має ані виходу до моря, ані каналів.

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Супроводжують Сінтерклааса помічники — Чорні Піти. Останні роки ці персонажі викликають неоднозначну реакцію, бо роль їх виконують білі люди з пофарбованими у чорне обличчями, а дехто вбачає у цьому прояв расизму.

Натомість прибічники традиційного Чорного Піта наголошують: на обличчях казкових помічників Сінтерклааса сажа, бо вночі вони спускаються димарами у будинки, щоб залишити подарунки.