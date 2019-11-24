У Польщі сьогодні - фінал Дитячого Євробачення 2019 за участю України

Фінальний концерт Дитячого Євробачення 2019 відбудеться у неділю о 17-й годині за київським часом на “Арені Глівіце” у польському місті Глівіце на півдні країни.

У конкурсі Євробачення візьмуть участь представники 19-ти країн, зокрема й учасниця від України Софія Іванько, яка виступить під 13-м номером, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі (троє професійних музикантів та двоє дітей) та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який вже триває з 21-ї години п'ятниці до 17 год. в неділю на сайті junioreurovision.tv, учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. При цьому можна проголосувати і за учасника Євробачення зі своєї країни.

Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього відбудеться підрахунок балів й оголошено переможця конкурсу.

Як інформувало агентство, в інтерв’ю Укрінформу Софія Іванько зазначила, що немає забобонів щодо числа “13” і навіть вважає його для себе позитивним.

Батьки української учасниці закликали усіх українців підтримати Україну в онлайн-голосуванні, яке триватиме до початку недільного концерту.

Пряма трансляція конкурсу Дитячого Євробачення відбудеться на телеканалі UA: Перший.