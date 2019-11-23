Регулярний сніданок впливає на успішність у школі - науковці

Учні, які регулярно снідали перед навчанням, отримували оцінки вищі за тих школярів, хто снідав перед школою рідко.

Про це свідчать результати дослідників британських науковців з Університету Лідса, повідомляє Medical Xpress.

«Наше дослідження показує, що учні середніх шкіл знаходяться в невигідному становищі, якщо вони не снідають вранці, щоб підживити свій мозок для початку навчального дня», - сказала провідний дослідник доктор Кеті Адольф зі Школи психології Університету Лідса.

Дослідники опитали 294 учнів у Західному Йоркширі у 2011 році й виявили, що 29% респондентів рідко або ніколи не снідали перед школою, 18% іноді снідали, а 53% - часто. Результати вчених аналогічні з національними даними у Британії за 2019 рік, згідно з якими понад 16% школярів пропускають сніданок перед навчанням.

Школярі, які рідко снідали, в середньому отримували на 10,25 бала менше тих дітей, які снідали регулярно.

Як зазначається, такі результати залишалися актуальними після врахування й інших факторів, таких як соціально-економічний статус, етнічна приналежність, стать, вік та індекс маси тіла.