Французів закликають захистити рідну мову від англійської

Мовознавці Франції висловлюють занепокоєння збільшенням англосаксонського впливу на французьку мову.

Про це йдеться в заяві Французької академії, заснованої 1635 року з метою захисту чистоти мови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Французька академія ніколи не ставилася вороже до запровадження та використання іноземних термінів. Але сьогодні вона серйозно занепокоєна розвитком «франгле», - зазначають інтелектуали-мовознавці.

Ідеться про «франгле» (franglais) - варіант французької мови, в якій надмірно використовуються запозичення з англійської.

В академії це вважають порушенням так званого закону Тубона від 1994 року, який визначає статус французької мови як основної у використанні в офіційних урядових документах, у спілкуванні державних службовців, комерційних договорах, маркуванні товарів, діловому спілкуванні, офіційних оголошеннях та в деяких інших сферах.

Як наголошується, постійні порушення закону Тубона, пов'язані з використанням англосаксонських термінів, спотворюють та погіршують французьку мову.

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Науковці закликають державну владу бути першою у дотриманні законодавства у мовній сфері: «Якщо не буде активної реакції, якщо громадськість не оцінить належним чином небезпеку, французька мова втратить життєвість і популярність, яку ми любимо».

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Очікується, що у грудні 2019 року Венеціанська комісія за поданням моніторингового комітету ПАРЄ висловить думку щодо відповідності цього закону принципам демократії та верховенства права Ради Європи.