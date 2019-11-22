На Дитяче Євробачення приїдуть дві сотні журналістів з 23 країн

На Дитячому Євробаченні 2019, яке цьогоріч проходитиме у польському місті Глівіце, акредитувалися майже 200 журналістів із 23 країн.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили польські організатори Євробачення.

“На подію акредитувалися 188 журналістів з 23-ох країн. Найбільше – з Польщі, а з інших країн найбільше приїхало представників ЗМІ з Великої Британії та Росії”, - повідомили організатори.

Як відомо, фінал Дитячого Євробачення 2019 розпочнеться о 17 годині за київським часом у неділю, 24 листопада. У ньому візьмуть участь представники 19-ти країн, зокрема українка Софія Іванько.

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який триватиме з 21 години п'ятниці до 17 год. в неділю. Учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. При цьому, серед них може бути і представник своєї країни.

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Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього буде відбудеться підрахунок балів й оголошено переможця конкурсу.