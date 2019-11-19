У Нідерландах весільний кортеж оштрафували на 3 тисячі євро
Укрінформ
У нідерландському Роттердамі за порушення правил дорожнього руху весільний кортеж оштрафували на 3000 євро.
Про це повідомляє NOS.
“Поліція виписала 30 штрафів учасникам весільної процесії в Роттердамі за небезпечне водіння”, - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, поведінка учасників весільної процесії загрожувала безпеці інших людей.
Зокрема, вони перекривали дорогу, різко зупинялися і виходили з машин на вулиці зі жвавим рухом, не зупинялися на червоне світло.
За такі дії водіям довелося сплатити понад 3000 євро штрафу.