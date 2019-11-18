Суспільне почало знімати телесеріал “На Східному фронті”

Суспільний мовник розпочав зйомки документального телесеріалу про війну в жанрі роуд-муві.

Про це повідомляється на сайті телеканалу UA: Перший.

“Ведучі проєкту Юрій Макаров та Євген Степаненко проїдуть уздовж всієї лінії розмежування від Широкиного до Станиці Луганської, аби побачити на власні очі й розповісти глядачам, що нині відбувається на Донбасі. Проєкт із робочою назвою “На Східному фронті” складатиметься з 10 документальних фільмів”, - ідеться в повідомленні.

За словами виконавчої продюсерки Євгенії Подобної, ідея проєкту — показати, що відбувається вздовж лінії розмежування.

“Двоє ведучих побувають у ключових точках війни. Вони стануть провідниками для глядача у світ війни: розповідатимуть, аналізуватимуть, ділитимуться рефлексіями від побаченого... Унікальність проєкту в тому, що це буде максимально широкий погляд на те, що відбувається на сході України. Ми розповімо про життя в прифронтових містах та селах, про підрозділи, які їх обороняють, та головне — про людей, чиє життя так чи інакше пов’язане з війною. Сподіваюся, ми зламаємо багато стереотипів”, - розповіла виконавча продюсерка проєкту, а водночас додала, що Степаненко був на війні у 2014-2015 роках.

Автор та ведучий проєкту Юрій Макаров зазначив, що у знімальній групі із шести осіб мінімум четверо або брали участь у бойових діях, або були на фронті довгий час як волонтери, отож це тільки для нього було умовно “бойове хрещення”.

“Ми вже проїхалися від Маріуполя до Красногорівки, а наступна експедиція замикатиме цю дугу аж до Станиці Луганської. Ми зустріли величезну кількість неймовірних людей — і це основний емоційний результат від цього відрядження. Тобто ми можемо констатувати, що на фронті сьогодні перебуває найкраща частина українців”, — підкреслив Макаров.

Як зазначається, на глядачів чекає багато ексклюзивних зйомок. Наприклад, патрулювання на борту корабля з морськими прикордонниками. У кожній серії телесеріалу ведучі знайомитимуть глядачів із людьми війни: військовими, місцевими мешканцями й волонтерами.

Головним героєм першої серії стане колишній десантник, а нині командир 503 батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський, нагороджений орденами Богдана Хмельницького II і IIІ ступеня. Він першим прийняв бій з окупантом і зробив перший постріл у відповідь.

Суспільний мовник планує показати документальний телесеріал на початку 2020 року.